Latina: concorso truccato alla Asl, due nuovi arresti, un politico e un dirigente azienda sanitaria (2)

- Il 21 maggio scorso, all’esito delle prime risultanze investigative, il presidente ed il segretario della commissione per il concorso in argomento sono stati colpiti da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di falso e rivelazione di segreto d’ufficio. In particolare, dalle indagini emergeva che il presidente della commissione del citato concorso, nei giorni precedenti alla prova orale, aveva rivelato gli argomenti che sarebbero stati oggetto di esame. Nel proseguo delle indagini, sono stati identificati con certezza sei concorrenti, che hanno beneficiato di tali rivelazioni, ora indagati per abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio. (segue) (Rer)