Latina: concorso truccato alla Asl, due nuovi arresti, un politico e un dirigente azienda sanitaria (3)

- I nuovi approfondimenti investigativi hanno permesso di riscontare come due di questi candidati erano stati segnalati da un politico locale, il quale con lo stesso dirigente dell’Asl di Latina s’impegnava, in cambio, a promuovere presso la Regione Lazio, la di lui nomina a direttore amministrativo dell’Asl, incarico che in effetti gli è stato conferito, quale facente funzioni, dal mese di dicembre 2020 al mese di aprile 2021. In tale contesto, il dirigente Asl, in veste di Presidente della Commissione, rivelava ai predetti candidati gli argomenti che avrebbe proposto alla prova orale, nonché ritardava l’approvazione della graduatoria dello stesso concorso al fine di posticiparla rispetto alla sua nomina a Direttore Amministrativo, in modo tale da potere individuare lui stesso i luoghi di destinazione lavorativa dei neo assunti. (Rer)