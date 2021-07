Roma: individuati 32 fattorini "in nero", sanzionati 21 datori di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella maggior parte dei casi i fattorini utilizzavano biciclette, monopattini elettrici e scooter, pur essendo privi di ogni tutela in caso di infortunio. Al termine dell’operazione i militari hanno comminato agli esercenti la cosiddetta “maxi-sanzione” per un importo complessivo di oltre 800.000 euro, suscettibile di riduzione in caso di regolarizzazione dei lavoratori. Nel corso degli accertamenti, inoltre, è stato appurato che 5 addetti percepivano il reddito di cittadinanza, facendo così scattare la segnalazione all’Inps per l’adozione dei provvedimenti di competenza. (Rer)