Russia: sindaco di Mosca Sobjanin, da oggi al via richiamo vaccini anti Covid-19

- I cittadini di Mosca da oggi possono sottoporsi al richiamo della vaccinazione contro il Covid-19 in uno degli otto padiglioni adibiti per quest’attività. Lo ha annunciato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, sul suo blog, spiegando che la registrazione per la rivaccinazione nei policlinici della città sarà aperta dal 5 luglio. Il primo cittadino della capitale russa ha chiarito che sarà possibile sottoporsi a rivaccinazione con qualsiasi preparato regolarmente registrato del Paees. “Oggi a Mosca sono disponibili lo Sputnik V (due componenti) o il nuovo vaccino monocomponente Sputnik Light. Potete sceglierne uno qualsiasi, indipendentemente da quale farmaco siete stati vaccinati per la prima volta”, ha detto il sindaco. (Rum)