Spagna: nel 2020 record di assunzioni di dipendenti pubblici, +4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non ha mai avuto un numero così alto di dipendenti pubblici: la loro quota nel 2020 è cresciuta del 4,4 per cento, in particolare a causa della pandemia del coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", lo scorso anno sono state assunte 111.924 persone portato il numero totale dei dipendenti pubblici a 2.710.405, la cifra più alta da quando si tengono i registri. Questa crescita è stata intensificata, in particolare, dalla pandemia del coronavirus che ha reso necessario rafforzare il personale in alcuni settori di base come nel caso della salute e dell'istruzione ricorrendo in larga parte alla stipula di contratti temporanei (+6,6 per cento). Madrid, Catalogna e Andalusia sono le comunità con il maggior numero di dipendenti pubblici in termini assoluti. (Spm)