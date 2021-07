Energia: Coldiretti, rincaro bollette pesa su cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento delle tariffe pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese e rende più onerosa la produzione in un momento difficile per il Paese. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rincaro delle bollette di luce e gas a partire dal primo luglio annunciato da Arera per effetto dell’aumento del costo delle materie prime. L’aumento della spesa per l’energia ha un doppio effetto negativo perché – sottolinea la Coldiretti in una nota – riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese. Si tratta di oneri particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’arrivo dell’estate che riguardano – continua la Coldiretti – dai servizi di refrigerazione degli alimenti al raffrescamento di stalle e locali di lavoro oltre al funzionamento di linee di produzione e dei macchinari per la mungitura. (segue) (Com)