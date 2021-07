Energia: Coldiretti, rincaro bollette pesa su cittadini e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione di difficoltà che nelle stalle si somma ai pesanti rincari delle materie prime per l’alimentazione degli animali con il mais che registra il maggior incremento del decennio con +74 per cento annuo, mentre la soia ha raggiunto il picco da quasi sette anni con +77 per cento secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei contratti future nei listini del Chicago Bord of Trade (CBOT). Nell’immediato – sostiene la Coldiretti – occorre garantire la sostenibilità finanziaria delle stalle affinché i prezzi riconosciuti per latte e carne non scendano sotto i costi di produzioni ma sono necessari interventi strutturali per ridurre la dipendenza dall’estero anche utilizzando le risorse del recovery plan. (Com)