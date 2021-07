Regno Unito: Covid, via libera per iniziare a programmare terza dose vaccino per over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha dato il via libera alle autorità sanitarie britanniche (Nhs) per iniziare a programmare l'erogazione di una dose di richiamo di vaccino anti Covid per i residenti con oltre 50 anni di età. L'idea è quella di fornire una protezione immunitaria aggiuntiva prima dell'arrivo della stagione invernale, quando si prevede un picco nell'andamento dei contagi. Secondo gli esperti, sarebbero oltre 30 milioni le persone che dovrebbero essere destinatarie di una terza dose, che dovrebbe essere proposta a tutti coloro che sarebbero normalmente destinatari privilegiati della vaccinazione anti-influenzale. La vaccinazione anti Covid dovrebbe proteggere le persone più vulnerabili per almeno sei mesi, ma mancano al momento dati scientifici sull'effettiva durata dell'immunità da vaccino, pertanto il governo ha optato per un approccio votato alla sicurezza. Non è stata tuttavia presa alcuna decisione su quale preparato sarà utilizzato per il richiamo autunnale. (Rel)