Francia: Macron, su parità di genere siamo al centro di una rivoluzione positiva

- Nel campo della parità dei diritti tra uomo e donna la Francia è al centro di una "rivoluzione positiva". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata al periodico "Elle". "Bisogna rimanere vigili e utilizzare tutti i mezzi di cui ci siamo dotati per andare fino alla fine di questa trasformazione culturale", ha affermato il capo dello Stato. Il presidente affronta poi tematiche sociali: "vedo la società 'razzializzarsi' progressivamente", spiega il presidente. "La logica intersezionale frattura tutto" perché "rimanda ognuno alla propria identità". Secondo Macron "le difficoltà sociali non sono unicamente strutturate dal genere al colore della pelle, ma anche dall'ineguaglianza sociale", afferma il titolare dell'Eliseo. (Frp)