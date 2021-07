Tlc: Balcani, da oggi eliminate le tariffe roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state abolite a partire da oggi, primo luglio, le tariffe roaming per le telefonate fra i Paesi dei Balcani occidentali. Secondo quanto riferisce il sito di "Euronews", la rimozione delle tariffe roaming è stata promossa inizialmente dall'Unione europea come mezzo per facilitare la comunicazione per i cittadini della regione. La decisione è anche mirata ad agevolare le attività economiche per gli imprenditori che operano all'interno dell'area dei Balcani occidentali. Un primo abbassamento delle tariffe è stato concordato nel 2018, in occasione del Digital Summit di Skopje. Dopo l'abolizione delle tariffe roaming, il prossimo obiettivo sarà quello di applicare lo stesso accordo con i Paesi dell'Unione europea. (Seb)