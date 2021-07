Libia: commissione Difesa sollecita l'unificazione dell’istituzione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento finale del primo forum militare tra la commissione Difesa e sicurezza della Camera dei rappresentanti e un certo numero di deputati e leader militari, tenutosi nella capitale, Tripoli, ha raccomandato di unificare l'istituzione militare prima dello svolgimento delle elezioni per assicurarne il successo. Il comunicato esprime le riserve del forum militare sugli eventuali esiti che potrebbero derivare dalle riunioni del forum di dialogo in corso a Ginevra sull’approvazione di una base costituzionale che non riflette le aspirazioni del popolo libico e non preserva il percorso democratico e costituzionale. Un ritardo nell'attuazione delle misure per unificare l'istituzione militare e delle misure di rafforzamento della fiducia è inaccettabile, si legge nel documento, in cui vengono invitate le autorità competenti a individuare le responsabilità di questi ritardi.(Lit)