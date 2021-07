Imprese: Gap annuncia chiusura di tutti gli 81 negozi in Regno Unito e Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di negozi di abbigliamento Gap ha annunciato la chiusura di tutti i propri 81 esercizi commerciali in Regno Unito e Irlanda, dichiarando che passerà interamente alle vendite online. La compagnia statunitense ha reso noto che chiuderà i propri negozi "in maniera graduale" tra la fine di agosto e la fine di settembre di quest'anno, ma non ha reso noto il numero di lavoratori che verranno colpiti dalle chiusure e in che modo. Il marchio ha sottolineato tuttavia di "non stare abbandonando il mercato britannico", ma che le chiusure rappresenterebbero il passo necessario da adottare in seguito a decisioni prese durante la revisione della strategia aziendale a livello europeo. La compagnia ha inoltre reso noto di stare cercando di chiudere i propri negozi anche in Francia e Italia. (Rel)