Fisco: Caf-Cia su cashback, incentivo inefficace per aumentare gettito

- Il cashback ha ottenuto ingenti risorse statali eppure, numeri alla mano, non ha sortito gli effetti sperati di un maggiore gettito per l'erario come conseguenza di emersione di attività, ma ha di fatto premiato quanti già utilizzavano mezzi di pagamento elettronico: cogliamo favorevolmente la decisione del governo di sospendere questa esperienza e di aprire riflessioni diverse per il prossimo futuro. Così in una nota Alessandro Mastrocinque, presidente di Caf-Cia. “In termini di risorse, sappiamo bene che al momento della sua istituzione, sono state destinate a tale iniziativa ben cinque miliardi di euro, una cifra considerevole soprattutto se confrontata tra le tante con le somme destinate all'assegno unico pari a tre miliardi: l'intento era premiare il pagamento con mezzi tracciabili al fine di ottenere maggiore imponibile e conseguentemente maggiore gettito, ma altrettanto vero che la cifra stanziata è quasi il doppio di quanto il governo ha previsto per la misura ponte a sostegno delle famiglie e della natalità”, ha detto, aggiungendo che l’aumento dei pagamenti con strumenti elettronici è stato contenuto rispetto alle aspettative. “Quando le risorse economiche sono limitate e si fronteggia una crisi, sono ben accette misure che tendono a favorire il lavoro, lo sviluppo, il sostegno alle fasce meno abbienti, ma non strumenti che hanno dimostrato poca efficacia oltre che poca equità”, ha concluso. (Com)