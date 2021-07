Libia-Tunisia: colloqui sullo sviluppo delle zone di confine e promozione degli scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e del Commercio del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Al-Hawij, ha discusso con il ministro tunisino del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni, Mohamed Boussaid, presso la sede del ministero a Tripoli, del meccanismo di cooperazione tra i due Paesi nella promozione e nell'innalzamento del livello degli scambi commerciali. I ministri hanno discusso anche dello sviluppo delle zone di confine e dell'attivazione del commercio di transito. Le due parti hanno anche discusso degli ostacoli e delle difficoltà affrontati dagli imprenditori e commercianti nei due Paesi e lavorare per superarli e fornire tutte le condizioni che contribuiscono al flusso di merci. L'incontro si inserisce nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni concordate durante l'incontro del primo ministro del governo di unità nazionale, Abdelhamid Dabaiba, con l’omologo tunisino Hichem Mechichi, il mese scorso a Tripoli. Inoltre, sono in corso i preparativi per lo svolgimento delle riunioni del Comitato superiore congiunto e studiare gli accordi conclusi tra i due Paesi, sviluppandoli e attivandoli quanto prima.(Lit)