Impresa: Spagna, oggi il debutto di Acciona Energia alla Borsa di Madrid

- La spagnola Acciona Energia energia debutterà oggi alla Borsa di Madrid al prezzo di 26,73 euro per azione, mettendo sul mercato una quota del 17 per cento pari a circa 1,4 miliardi di euro, rispetto agli 8,8 miliardi del valore complessivo della società. Il ricavato della transazione andrà a ridurre il debito della casa madre, Acciona, che ora ammonta a 5,8 miliardi di euro e non è escluso che, dopo il debutto di Madrid possa farlo anche nei mercati esteri. (Spm)