Aerospazio: gli orologi atomici di Leonardo scelti per sistema navigazione satellitare Ue

- La Commissione europea e l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) scelgono Leonardo per la realizzazione degli orologi atomici all’idrogeno di Galileo Seconda Generazione, il sistema di navigazione satellitare dell’Ue sviluppato dall’Esa e dall’industria europea. L’azienda - si legge in una nota - ha infatti siglato un contratto con Esa per la fornitura diretta dei PHM (Passive Hydrogen Maser) per i nuovi 12 satelliti. Il PHM di Leonardo è il più accurato orologio atomico mai realizzato per applicazioni spaziali, accumula un errore di un secondo ogni tre milioni di anni, ed è tra gli elementi cruciali per la superiorità di Galileo che vanta una precisione a terra di circa 30 cm. Dopo aver lavorato su oltre 70 orologi per la prima generazione di Galileo, Leonardo fornirà due maser per ogni nuovo satellite. I primi 12 esemplari saranno consegnati nel 2023. L’azienda metterà inoltre a disposizione le proprie competenze per il supporto in orbita: un team altamente qualificato potrà fornire assistenza e consulenza all’Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Euspa), exploitation manager di Galileo, nell’analisi dell’operatività degli strumenti, migliorando i servizi di customer support per i partner europei. (segue) (Com)