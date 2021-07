Corea del Sud: il governatore di Gyeonggi Lee annuncia la candidatura alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della provincia di Gyeonggi, Lee Jae-myung, ha annunciato ieri la propria candidatura alle elezioni presidenziali in programma in Corea del Sud il prossimo anno. Lee è il candidato di punta del Partito democratico sudcoreano, che spera di proseguire la stagione di governo intrapresa dal presidente in carica, Moon Jae-in. "Dovremmo muovere verso il traguardo di un Paese dove chiunque possa prosperare, limitando i desideri dei potenti basati sul privilegio e sulla violazione delle regole e abbracciando le vite dei più deboli", ha dichiarato Lee nel videomessaggio diffuso ieri. Ad oggi ben nove esponenti del Partito democratico hanno annunciato la loro candidatura alle elezioni presidenziali. Lee è di gran lunga primo nei sondaggi di opinione, seguito dall'ex primo ministro Lee Nak-yon; i nove candidati democratici si affronteranno il prossimo settembre nelle primarie di partito. (segue) (Git)