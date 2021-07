Corea del Sud: il governatore di Gyeonggi Lee annuncia la candidatura alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoon è ritenuto ad oggi il principale contendente potenziale dell'opposizione conservatrice per il ruolo di presidente; dallo scorso anno è stato il principale volto del fronte che si oppone alla riforma della pubblica accusa voluta dall'amministrazione presidenziale Moon, In un sondaggio pubblicato lo scorso 8 marzo dal Korea Society Opinion Institute, Yoon ha superato per la prima volta il suo potenziale avversario alle presidenziali, il governatore socialdemocratico della provincia di Gyeonggi, Lee Jae-myung, raccogliendo il consenso del 32,4 per cento dei partecipanti alla consultazione contro il 24,1 per cento di Lee. (segue) (Git)