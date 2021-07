Usa-Cina: Washington lavora per un ruolo dei partner europei nell'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono riunire i partner europei e dell'Indo-Pacifico per una serie di esercitazioni militari tese a rispondere in maniera più coordinata ed efficace alle minacce poste da Cina e Russia. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano "Nikkei" Andrew Winternitz, direttore delle politiche per l'Europa e la Nato presso il dipartimento della Difesa Usa. La sicurezza informatica, lo spazio e la non proliferazione sono aree nelle quali "la Nato affronta sfide alla sicurezza comuni" a Giappone, Australia e Corea del Sud, ha spiegato il funzionario. Winternitz ricorda il comunicato diffuso dall'Alleanza a margine del summit del mese scorso, nel quale si riconosce che le "ambizioni espresse dalla Cina e il suo atteggiamento assertivo presentano sfide sistemiche all'ordine internazionale basato sulle regole e ad aree rilevanti per la sicurezza dell'alleanza". "Anche se non direi che la Nato considera (la Cina) una minaccia militare diretta, molte delle sue azioni nel contesto del sistema internazionale e le modalità di partecipazione all'ordine internazionale costituiscono una minaccia ai nostri valori", ha dichiarato Winternitz. (segue) (Git)