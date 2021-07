Bielorussia: istituti culturali tedeschi devono sospendere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Goethe Institut e il Servizio per gli scambi accademici tedesco (Daad) devono sospendere le attività in Bielorussia, “su pressione delle autorità” dell'ex repubblica sovietica. È quanto comunicato dal ministero degli Esteri tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo Minsk intende reagire alle sanzioni contro la Bielorussia recentemente adottate dall'Ue. “Esprimiamo rammarico per la decisione” che “contribuirà a isolare ulteriormente la Bielorussia a livello internazionale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco. Il dicastero ha aggiunto che “vengono colpite le persone in Bielorussia, perché vengono negate loro ulteriori opportunità di attività sociale e culturale”.(Geb)