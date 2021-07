Thailandia: Covid, record di decessi in contemporanea con la riapertura del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia hanno segnalato 57 decessi causati dal coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore. Si tratta di un record per quel Paese, che dall'inizio della pandemia ha attribuito alla Covid-19 un totale di 2.080 decessi. Nel Paese sono stati segnalati anche 5.533 nuovi contagi, in aumento rispetto ai 4,786 delle ore precedenti e che portano il bilancio complessivo a 264.834. Proprio oggi la Thailandia intraprende un programma teso a rilanciare il turismo a Phuket, uno tra i principali siti di villeggiatura del Paese dove il numero di contagi registrato è stato assai inferiore rispetto al resto della Thailandia, per effetto della priorità assegnata nei test e nelle vaccinazioni alla popolazione dell'isola turistica. (segue) (Fim)