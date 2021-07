Thailandia: Covid, record di decessi in contemporanea con la riapertura del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha iniziato il 6 giugno la sua campagna vaccinale di massa contro la Covid-19, con l’obiettivo di somministrare 500 mila iniezioni al giorno per prepararsi alla stagione turistica. Come riportato dal quotidiano online “The Straits Times”, le autorità intendono immunizzare il 70 per cento dei cittadini entro la fine di quest’anno, passando da 100 mila vaccini inoculati quotidianamente a mezzo milione. Nella fase iniziale, la campagna vaccinale sarà rivolta ai residenti di Bangkok, l'epicentro dell'attuale ondata di coronavirus, e quelli di Phuket. La Thailandia sta affrontando la peggiore ondata di Covid dall’inizio della pandemia, che è iniziata ad aprile e ha causato un’impennata di casi e decessi. (segue) (Fim)