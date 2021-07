Thailandia: Covid, record di decessi in contemporanea con la riapertura del turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane sono emersi nuovi focolai di coronavirus nelle fabbriche del Paese, minacciando l'industria manifatturiera e delle esportazioni, settori chiave per l’economia nazionale. La campagna vaccinale in Thailandia negli ultimi tre mesi, inoltre, è stata rallentata a causa di forniture limitate da parte delle aziende farmaceutiche Sinovac Biotech e AstraZeneca. Fino ad oggi, sono state somministrate circa 4,2 milioni di dosi di vaccini, che hanno garantito l’immunizzazione contro il Covid al tre per cento della popolazione. (Fim)