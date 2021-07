Indonesia: Covid, nuove restrizioni a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia annuncerà domani, 2 luglio, una serie di nuove misure restrittive tese ad arginare la peggiore ondata di contagi subita dal Paese dall'inizio della pandemia. Lo ha annunciato oggi il ministro per gli Affari economici, Airlangga Hartarto, precisando che le nuove misure avranno decorso immediato e rimarranno in vigore almeno sino al prossimo 20 luglio. Il governo non ha ancora fornito dettagli, ma secondo anticipazioni della stampa indonesiana le misure si applicheranno alle isole di Giava e a Bali. (segue) (Fim)