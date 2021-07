Indonesia: Covid, nuove restrizioni a partire da domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indonesiano è al lavoro per un ulteriore irrigidimento delle misure di contenimento della pandemia, secondo quanto anticipato in una nota da Jodi Mahardi, portavoce del ministro coordinatore per gli Affari marittimi e gli investimenti, Luhut Pandjaitan. Il portavoce ha sollecitato i cittadini indonesiani a mantenere la calma a fronte delle indiscrezioni in merito ad un possibile nuovo lockdown nazionale. Pandjaitan è stato nominato dal presidente Widodo coordinatore delle misure attuative di distanziamento sociale per le aree di Java e Bali. "Attualmente è in corso la formulazione delle misure più rigide che verranno attuate. Un annuncio ufficiale giungerà dal governo", afferma la nota firmata da Mahardi, secondo cui "supermercati, centri commerciali e altri settori essenziali continueranno a operare ad orario ridotto e sulla base di procedure rigorose". (segue) (Fim)