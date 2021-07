Giappone: Università di Nagasaki pubblica studio su proliferazione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero complessivo delle testate nucleari nel mondo ammontava a 13.130 lo scorso giugno, in calo di 180 unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il dato è contenuto in un nuovo studio pubblicato dall'Università di Nagasaki, che attribuisce il calo del numero assoluto delle testate ai processi di riduzione e modernizzazione degli arsenali atomici nel contesto delle rinnovate tensioni tra le maggiori potenze globali. La riduzione del numero assoluto delle testate non suggerisce un rallentamento della corsa agli armamenti globali, in quanto gli arsenali delle nove maggiori potenze atomiche non si sono ridimensionati: tali arsenali sono anzi aumentati, e contenevano il mese scorso 9.615 testate in tutto, rispetto alle 9.346 dell'anno prima. "La corsa alle armi nucleari tra Stati Uniti e Russia si sta riaccendendo, e le tensioni e i conflitti a tre con la Cina proseguono", avverte lo studio condotto dal Centro di ricerca per l'abolizione delle armi nucleari dell'Università. La Russia si conferma prima al mondo per numero di testate nucleari nei suoi arsenali, con 6260 testate; seguono gli Stati Uniti con 5.550, la Cina con 350, la Francia con 290, il Regno Unito con 225, il Pakistan con 165, l'India con 160 e Israele con 90 testate atomiche. Si stima che la Corea del Nord disponga ad oggi di 40 testate atomiche. (Git)