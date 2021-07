Serbia: presidente Vucic, non possiamo lasciare conflitti ai nostri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Serbia "non devono lasciare" dei conflitti ai propri figli. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso della cerimonia a Krusevac (sud della Serbia) in occasione del Giorno di San Vito (Vidovdan). La giornata ricorda la battaglia di Kosovo polje del 1389 che i serbi hanno combattuto contro le forze ottomane. Il presidente ha deposto una corona di fiori al Monumento agli eroi del Kosovo a Krusevac e ha reso omaggio a tutti i guerrieri serbi morti nelle guerre di liberazione. Rivolgendosi ai cittadini, il presidente ha affermato che la Serbia "è risorta dalla sconfitta" e che oggi è un Paese libero in cui sono i suoi cittadini a decidere. "Dobbiamo fare del nostro meglio per porre fine alla morte. Questo è il più grande monumento ai re Lazar e Milos e a tutti gli eroi del Kosovo. La libertà è sacra, ma lo è anche la pace e insieme valgono di più", ha osservato il capo dello Stato. La Serbia, ha aggiunto Vucic, celebra Vidovdan come un vincitore, come un popolo e uno Stato che è risorto dalla sconfitta. La giornata di Vidovdan viene festeggiata oggi anche tra la popolazione serba in Kosovo, dove si trova il patriarca della Chiesa serba ortodossa Porfirije per celebrare una messa nel monastero di Gracanica. (Seb)