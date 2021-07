Brasile: scandalo vaccini Covaxin, anche procura Distretto federale apre un'inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alle numerose inchieste il ministero della Salute ha annunciato la sospensione del contratto di acquisto del vaccino contro la Covid-19 Covaxin sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech. Il ministero, tuttavia, in una nota ha sottolineato di non aver individuato irregolarità nel contratto e che la decisione di sospendere il contratto mira a compiere "un'ulteriore analisi". "Secondo l'analisi preliminare dell'avvocatura dello stato, non vi sono irregolarità nel contratto, ma, per maggiore trasparenza, il ministero della Salute ha scelto di sospendere il contratto per un'analisi più approfondita da parte dell'organo di controllo del governo. Va sottolineato che il governo non ha pagato un centesimo per il vaccino Covaxin", sottolineava. (segue) (Brb)