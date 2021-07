Perù: l'Ocse esorta il Perù ad aumentare gli sforzi nella lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha esortato il Perù ad aumentare gli sforzi nella lotta alla corruzione all'estero. L'agenzia ha formulato la raccomandazione nel quadro della fase due dell'attuazione nel paese andino della Convenzione per combattere la corruzione da parte di funzionari pubblici peruviani all'estero. L'istituzione riconosce che il Perù ha raddoppiato i suoi sforzi contro la corruzione a livello nazionale, ma consiglia di mantenere questo slancio e aumentare la sua consapevolezza e il suo lavoro su questo tipo di criminalità all'estero. La debolezza su questo punto è dovuta al fatto che, nonostante il lavoro svolto, il paese "non è molto a conoscenza" di tangenti all'estero. "Per questo motivo, il Perù deve urgentemente aumentare la consapevolezza di questo crimine", afferma l'Ocse. (segue) (Brb)