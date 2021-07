Colombia: aggressione a giornalisti durante protesta, tre poliziotti sospesi dal servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre agenti in forza alla squadra mobile antisommossa (Esmad) della polizia della Colombia sono stati sospesi dal servizio per aver aggredito due giornalisti e un giovane nel corso di una protesta anti-governativa nella capitale colombiana Bogotà martedì 29 giugno. L'aggressione è stata immortalata in un video che è stato poi diffuso dai media e sui social media del paese. A causa delle reazioni rispetto all'aggressione anche il presidente colombiano ha stigmatizzato il comportamento degli agenti. "Abbiamo avviato un'istruttoria formale a fronte delle azioni dei membri della polizia colombiana in cui viene superato l'uso consentito della forza. Ai nostri poliziotti offriamo tutto il supporto ma siamo anche molto esigenti", ha scritto Duque in una pubblicazione su Twitter. Gli agenti che "hanno aggredito due giornalisti e un giovane sono stati immediatamente convocati e sospesi dai loro incarichi e funzioni", ha affermato il comandante della polizia della capitale, generale Oscar Gomez.(Vec)