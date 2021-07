Brasile: protocollata “super-richiesta” di impeachment per Bolsonaro, denunciati 23 crimini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i partiti firmatari figurano tutti soggetti politici della sinistra e del centro sinistra come il Partito dei lavoratori (Pt), Partito comunista del Brasile (PCdoB), Partito socialista brasiliano (Psb), Partito democratico laburista (Pdt), Partito socialismo e libertà (Psol), partito Cittadinanza e partito Rete. Tra i firmatari anche rappresentanti dell'Associazione brasiliana dei giuristi per la democrazia (Abjd), dell'Associazione brasiliana della stampa (Abi), dell'Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), del Consiglio nazionale delle chiese cristiane del Brasile (Conic), del Movimento dei lavoratori senza terra (Mst) e del movimento 342 Artes. Tra i firmatari della richiesta ci sono ex alleati del presidente, come i deputati Alexandre Frota del Partito socialista democratico del Brasile (Psdb) e Joyce Hasselman del Partito social liberale (Psl). (Brb)