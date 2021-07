Giappone: prezzi terreni in calo per la prima volta da sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei terreni in Giappone sono calati dello 0,5 per cento annuo nel 2021, segnando la prima contrazione da sei anni a questa parte per effetto del calo della domanda straniera dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo attestano i dati pubblicati dall'Agenzia nazionale del fisco giapponese, che al primo gennaio 2021 ha registrato un calo dei prezzi dei terreni in 39 delle 47 prefetture del Paese. Tokyo, Osaka e Aichi figurano tra le aree del Paese che hanno registrato una contrazione dei prezzi, dopo l'aumento dello scorso anno. Il calo più marcato (meno 1,6 per cento) è stato registrato a Shizuoka, seguita da Gifu ed Ehime (meno 1,4 per cento). Tra le sette prefetture dove i prezzi dei terreni sono aumentati spiccano Fukuoka, con un incremento dell'1,8 per cento, e Okinawa (più 1,6 per cento). (segue) (Git)