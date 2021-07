Giappone: prezzi terreni in calo per la prima volta da sei anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo del Giappone ha registrato il primo, lieve aumento da oltre un anno a questa parte nel mese di maggio, dovuto perlopiù al rimbalzo dei prezzi dell'energia. L'indice, che non considera il prezzo degli alimenti freschi, è cresciuto dello 0,1 per cento su base annua il mese scorso in linea con le previsioni del mercato, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo giapponese il 17 giugno. L'indice non registrava un aumento da marzo 2020, e tale dinamica è riconducibile quasi esclusivamente all'aumento dei prezzi della benzina e dell'energia elettrica. La Banca del Giappone dovrebbe decidere oggi di lasciare invariati gli indirizzi generali della politica monetaria, e prorogare la scadenza del programma di sostegno legato alla pandemia. (segue) (Git)