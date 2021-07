Giappone: prezzi terreni in calo per la prima volta da sei anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone sono aumentate del 49,6 per cento annuo nel mese di maggio, un dato senza precedenti per il Paese dal 1980. Lo certificano i dati pubblicati il 15 giugno dal ministero delle Finanze giapponese, da cui si evince però anche la prima chiusura mensile negativa della bilancia commerciale da quattro mesi a questa parte, con un passivo di 187,15 miliardi di yen. Nel mese di maggio le esportazioni di beni dal Giappone sono ammontate a 6.260 miliardi di yen (circa 57 miliardi di dollari). Il dato è conseguenza del crollo dell'export del 28,3 per cento registrato a maggio 2020, quando il Paese aveva subito il contraccolpo iniziale della crisi pandemica globale. Le esportazioni di auto e componenti per auto sono più che raddoppiate (rispettivamente più 135,5 per cento e 139,1 per cento annui). Le importazioni hanno registrato a loro volta un significativo aumento: più 27,9 per cento, a 6.450 miliardi di yen, per effetto della ripresa dei consumi domestici e dell'aumento dei prezzi del petrolio. Le esportazioni del Giappone verso Stati Uniti e Unione Europea sono aumentate rispettivamente dell'87,9 per cento e del 69,6 per cento. (segue) (Git)