Giappone: Olimpiadi, Samoa revoca la propria partecipazione ai Giochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samoa ha deciso di non inviare alcuna delegazione alle Olimpiadi estive di Tokyo, in considerazione dei rischi posti dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce la stampa giapponese. La decisione del governo del Paese insulare del Pacifico, assunta ieri, 30 giugno, sarebbe basata sul nuovo incremento dei casi di contagio da coronavirus in Giappone, che potrebbe spingere Tokyo a prorogare lo stato di emergenza sino alla data d'inizio dei Giochi, il 23 luglio. Il ministro delle Comunicazioni di Samoa, Afamasaga Rico Tupa'i, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che il governo di Samoa reputa il rischio di contagio in Giappone elevato. Samoa è il secondo Paese a revocare la propria partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo dopo la Corea del Nord. (segue) (Git)