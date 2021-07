Giappone: Olimpiadi, Samoa revoca la propria partecipazione ai Giochi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha raggiunto una decisione in merito alla capienza massima delle strutture che ospiteranno le Olimpiadi estive di Tokyo a partire dal prossimo 23 luglio. Il governo ha deciso di fissare un limite di capienza di 10mila persone nelle strutture, e in ogni caso non oltre il 50 per cento della capienza massima. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha dichiarato che nel caso dovesse essere sancito un nuovo stato di emergenza pandemica a Giochi avviati, le gare si terrebbero a porte chiuse. Come annunciato nelle scorse settimane, le Olimpiadi saranno chiuse in ogni caso agli spettatori internazionali. Il governo ha già fissato per i mesi di luglio e agosto un limite massimo di 10mila spettatori per i grandi eventi sportivi e i concerti nelle prefetture dove sia stato revocato lo stato di emergenza, a patto che tale limite non superi il 50 per cento della capienza massima delle strutture. Lo Stadio nazionale che ospiterà la cerimonia di apertura e parte delle competizioni delle Olimpiadi di Tokyo ha una capienza massima di 68mila persone. (segue) (Git)