Corea del Sud: il governatore di Gyeonggi Lee annuncia la candidatura alla presidenza (4)

- L'ex procuratore generale Yoon gode di una popolarità diffusa per la sua lotta pubblica contro la corruzione ai vertici delle grandi aziende sudcoreane: Lee è stato centrale anche nel processo che nel 2017 ha portato all'arresto del vicepresidente di Samsung, Lee Jae-yong, con le accuse di corruzione e malversazione. I partiti conservatori sudcoreani hanno subito dure sconfitte alle elezioni di medio termine dello scorso anno, e prima dell'ascesa di Yoon non disponevano di una figura forte attorno a cui coalizzarsi; diversi analisti politici sudcoreani ritengono che l'ex procuratore generale, protagonista di dure polemiche con il presidente Moon, farà da fulcro per la riorganizzazione delle forze conservatrici e di centro-destra del Paese. (Git)