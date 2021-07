Usa: Casa Bianca su Cosby, Biden sostiene lotta alla violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sostiene fermamente la lotta alla violenza sulle donne. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo ai giornalisti a una domanda sulla decisione della Corte Suprema della Pennsylvania di annullare la condanna di Bill Cosby, condannato per violenza sessuale, sottolineando di non avere "una risposta diretta o un commento specifico" sul caso. “Il presidente Biden sostiene da tempo la lotta alla violenza contro le donne”, ha detto Psaki. L’inquilino della Casa Bianca “crede che queste donne siano coraggiose e vuole che viviamo in un ambiente in cui le donne si sentano a loro agio a farsi avanti e raccontare la loro storia", ha aggiunto la portavoce.(Nys)