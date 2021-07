Usa: Trump punta il dito contro la Cina per la diffusione del fentanyl nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha puntato il dito contro la Cina per la massiccia diffusione tra gli adolescenti statunitensi del fentanyl, un potente derivato sintetico della morfina. L’ex inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini durante una visita in Texas, dove si trova per un incontro con esponenti repubblicani al confine con il Messico. Trump si è unito al governatore del Texas, Greg Abbott, in un briefing sulla sicurezza delle frontiere. Mentre ascoltava l’intervento di uno sceriffo locale in cui sosteneva la pericolosità del fentanyl, trafficato attraverso il confine, per i ragazzi dello Stato, Trump gli ha chiesto se provenisse dalla Cina. Lo sceriffo della contea di Tarrant, Bill Waybourn, ha chiarito che era il cartello messicano a portare la droga negli Usa, ma Trump ha ribattuto chiedendo: "Lo ricevono dalla Cina?", finché il funzionario ha risposto positivamente al quesito, precisando però che il Messico è il corridoio essenziale perché gli stupefacenti arrivino nel Paese. Un'estesa rete criminale organizzata cinese è stata in grado di evitare un giro di vite sul fentanyl da parte delle autorità Usa, facendolo entrare negli Stati Uniti attraverso il Messico. Un portavoce del dipartimento di Stato aveva precedentemente dichiarato a “Newsweek” che una "quantità significativa" di sostanze chimiche e oppioidi originari della Cina viene utilizzata per produrre in Messico il fentanyl, poi spacciato negli Stati Uniti.(Nys)