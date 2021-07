Ecuador: il pil cala del 5,6 per cento nel primo trimestre 2021 rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021 il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Ecuador ha raggiunto i 16.4 miliardi di dollari, registrando una crescita dello 0,7 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020. Il Pil mostra tuttavia una flessione del 5,6 per cento rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Lo riferisce la Banca centrale del paese, ricordando che lo scorso anno il paese ha chiuso con una contrazione del pil del 7,8 per cento. Secondo il quotidiano "El Comercio" "I dati del primo trimestre del 2021, pur rimanendo in territorio negativo, mostrano un leggero miglioramento. Andrà meglio nel secondo trimestre, poiché il confronto annuale verrà effettuato rispetto al secondo trimestre del 2020, quando il paese subì i peggiori effetti del confinamento a causa della pandemia".(Brb)