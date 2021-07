Brasile: scandalo vaccini Covaxin, anche procura Distretto federale apre un'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Distretto federale del Brasile ha aperto un'indagine sulle trattative per acquisto del vaccino contro la Covid-19 Covaxin, sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech. Il caso era già finito la scorsa settimana sotto la lente della procura federale e, successivamente, della Commissione parlamentare di inchiesta (Cpi) sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia. La magistratura ha evidenziato il rischio di super fatturazione dell'acquisto, sottolineando che secondo gli accordi il governo avrebbe dato avallo all'acquisto a 15 dollari per ciascuna dose, mentre il prezzo stimato dall'industria produttrice è di 1,34 dollari. L'estrema differenza di prezzo suggerisce, per gli inquirenti, uno sproporzionato vantaggio per la Precisa medicamentos in danno delle casse dello stato. (segue) (Brb)