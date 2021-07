Colombia: tasso disoccupazione al 15,6 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia nel mese di maggio 2021 è stato del 15,6 per cento. Il tasso corrisponde a un contingente di 3,8 milioni di persone senza lavoro nel paese. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Colombia (Dane). Secondo i dati del Dane, il tasso registra una riduzione del 5,8 per cento rispetto al mese di maggio del 2020, quando il tasso raggiunse il livello record del 21,4 per cento a causa degli effetti della pandemia di coronavirus sull'economia. Rispetto a maggio 2020 in Colombia ci sono 902.000 persone impiegate in più. Tuttavia il tasso di disoccupazione è molto più alto rispetto al periodo pre-pandemico. A maggio del 2019 infatti il tasso era del 10,5 per cento. In due anni sono stati persi 1,18 milioni di posti di lavoro.(Brb)