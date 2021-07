Usa: Biden ribalta regole era Trump su emissioni gas metano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un disegno di legge che abroga una norma, risalente all'amministrazione di Donald Trump, che annullava le normative sulle emissioni di metano - un gas serra particolarmente potente che si ritiene contribuisca in modo significativo alla crisi climatica - da parte delle industrie del petrolio e del gas. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn". Il presidente ha descritto il disegno di legge come un "primo passo importante" per ridurre l'inquinamento da metano e ha affermato che "riflette un ritorno al buon senso e all'impegno per il bene comune". Biden ha poi continuato: "Abbiamo appreso che il metano è ancora più pericoloso per il clima di quanto non sapessimo nel 2016, intrappolando molto più calore - fino a 80 volte più calore - rispetto all'anidride carbonica".(Nys)