Fisco: Giacomoni (FI), documento commissione Finanze fa propria nostra idea politica economica

- "È innegabile che il Covid ci ha cambiati. In alcuni aspetti anche migliorati: in politica è tornato finalmente il buon senso e la competenza. E il documento che la commissione Finanze ha approvato ne è la riprova". Lo afferma il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo nelle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato nel corso del dibattito sull'approvazione del documento di sintesi della riforma fiscale. "Abbiamo svolto - aggiunge il parlamentare in una nota - un buon lavoro. La legge delega che riformò il sistema fiscale risale a 50 anni fa, quando l'uomo fece il primo passo sulla luna. Oggi dopo 50 anni abbiamo fatto il primo passo verso una riforma fiscale che speriamo sia 'spaziale'. Rispetto agli anni 70 è cambiato il mondo ed anche il contesto. Le parole d'ordine negli anni '70 erano state redistribuzione e progressività. Oggi, invece, anzi per fortuna, sono crescita e semplificazione. E questa è anche una vittoria culturale di Forza Italia, un movimento nato nel 1994 grazie al presidente Berlusconi il cui primo slogan fu il 'meno tasse per tutti'" L'esponente di FI aggiunge: "Non una promessa elettorale, ma una vera e propria idea di politica economica che oggi è stata riconosciuta come massimo comune denominatore di questa riforma: ridurre la pressione fiscale per favorire la crescita e la creazione dei posti di lavoro. Partendo da posizioni contrapposte abbiamo dimostrato che la politica è l'arte del possibile e tutti noi abbiamo fatto tutto il possibile, ora accada quel che deve, la palla passa al governo, nella speranza che apprezzi il nostro sforzo e lo faccia proprio", conclude Giacomoni. (Com)