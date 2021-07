Governo: da Cdm via libera a Rendiconto generale 2020 e assestamento bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha approvato due disegni di legge, recanti rispettivamente il "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2020", parificato dalla Corte dei conti nell'udienza a Sezioni riunite tenutasi il 23 giugno, e "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il Rendiconto generale dello Stato viene presentato nelle sue componenti del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio e prende atto dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell'evoluzione dei conti pubblici. Nel corso dell'esercizio 2020 - continua la nota - l'adozione di provvedimenti urgenti di carattere straordinario per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessario un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici, che è stato attuato tramite successivi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo alle Camere, e da queste approvati, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012. Il disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per il 2021 modifica la struttura del bilancio approvata con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di tener conto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 22 del 2021, che hanno previsto, tra l'altro, l'istituzione del nuovo ministero del Turismo. Le proposte di assestamento - prosegue la nota - scontano la revisione del quadro macroeconomico effettuata con il Def 2021 e le più recenti informazioni risultanti dal monitoraggio di finanza pubblica. (segue) (Com)