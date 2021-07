Frosinone: incidente sull'A1 a Pontecorvo, muore donna di 32 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 32 anni, originaria di Battipaglia, è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 nel tratto autostradale Roma Napoli tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma. La vittima viaggiava su una utilitaria quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale della sottosezione di Cassino, ha tamponato un camion. Nello schianto la vettura si è ribaltata più volte scagliando il corpo della conducente fuori dall'abitacolo. A soccorrerla sulla seconda corsia sono stati altri automobilisti ma, all'arrivo dei soccorritori del 118 non c'era più nulla da fare. (Rer)