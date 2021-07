Cina: "Wp", avviata costruzione 100 nuovi silos per missili balistici intercontinentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato la costruzione di quelli che secondo esperti indipendenti sono più di 100 nuovi silos per missili balistici intercontinentali, in un’area desertica vicino alla città nord-occidentale di Yumen. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, citando i dati raccolti dai ricercatori del James Martin Center for Nonproliferation Studies di Monterey, in California. Alcune immagini satellitari mostrano i lavori in corso in decine di siti, su una griglia che copre centinaia di chilometri quadrati di terreno arido nella provincia cinese di Gansu. Secondo il “Wp”, le fotografie potrebbero costituire l’indizio di un'importante espansione delle capacità nucleari di Pechino. I 119 cantieri, infatti, sono quasi identici e mostrano caratteristiche che rispecchiano quelle viste nelle strutture di lancio esistenti per l'arsenale cinese di missili balistici a testata nucleare. L'acquisizione di oltre 100 nuovi silos missilistici, se completata, rappresenterebbe un cambiamento storico per la Cina, un paese che si ritiene possieda un arsenale relativamente modesto, compreso tra 250 e 350 ordigni nucleari. Il numero effettivo di nuovi missili destinati a quei silos è sconosciuto, ma potrebbe essere molto più piccolo. (segue) (Nys)