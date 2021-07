Cina: "Wp", avviata costruzione 100 nuovi silos per missili balistici intercontinentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti svilupparono un piano per spostare i propri missili balistici intercontinentali attraverso una matrice di silos, in una sorta di “gioco di ordigni nucleari”, per garantire che le autorità militari sovietiche non potessero mai sapere esattamente dove si trovavano i missili in un dato momento. Sulla scorta di queste considerazioni, non è da escludere che anche le immagini provenienti dalla Cina possano essere una sorta di esca. L’imponente lavoro edilizio suggerisce un grande sforzo per rafforzare la credibilità del deterrente nucleare cinese, ha affermato il ricercatore Jeffrey Lewis, esperto dell'arsenale nucleare di Pechino. Lewis, insieme al collega Decker Eveleth, ha individuato i cantieri dopo settimane di studio su foto satellitari della Cina nordoccidentale e ha descritto la portata del progetto come "incredibile". "Se si aggiungono i silos in costruzione in altri siti in tutta la Cina, il totale arriva a circa 145 strutture in costruzione", ha spiegato Lewis, direttore del Programma di non proliferazione dell'Asia orientale presso il Center for Nonproliferation Studies. "Riteniamo – ha dichiarato al “Post” - che la Cina stia espandendo le sue forze nucleari in parte per mantenere un deterrente in grado di sopravvivere a un primo attacco degli Stati Uniti in numero sufficiente per sconfiggere le difese missilistiche degli Stati Uniti". (Nys)