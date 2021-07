Brasile: ministero Difesa inaugura stazione di controllo spazio aereo a Ponta Pora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Brasile ha inaugurato una nuova stazione di controllo radar dello spazio aereo nel municipio di Ponta Pora, nello stato del Mato Grosso do Sul, al confine con il Paraguai. Il sistema, il terzo installato nel Mato Grosso do Sul dall'agosto 2020, fa parte del processo di modernizzazione della rete di sorveglianza del sistema di controllo dello spazio aereo brasiliano, gestito dal Dipartimento di controllo dello spazio aereo (Decea). Secondo il ministero, insieme, le stazioni di Ponta Pora, Porto Murtinho (aperte a marzo di quest'anno) e Corumbá (attivate ad agosto 2020) consentiranno di migliorare la capacità di sorveglianza e controllo del confine del Mato Grosso do Sul con altri paesi e la lotta al traffico di droga e di armi, ampliando la capacità di sorveglianza dello spazio aereo delle Forze Armate. (segue) (Brb)