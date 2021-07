Brasile: ministero Difesa inaugura stazione di controllo spazio aereo a Ponta Pora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di inaugurazione della stazione hanno partecipato il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, il governatore del Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, il ministro della Difesa, Walter Souza Braga Netto, oltre a parlamentari e autorità civili e militari. Dopo aver attivato le apparecchiature e simulato un esercizio di intercettazione aereo in volo, il presidente Bolsonaro ha dichiarato che, con le tre stazioni nel Mato Grosso do Sul attive, i confini brasiliani diventano più sicuri". Il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare brasiliana (Fab), il generale Carlos de Almeida Baptista Júnior, ha evidenziato il fatto che i radar e i sistemi sono prodotti da una società nazionale - che, secondo il ministero della Difesa, velocizza eventuali procedure di assistenza tecnica. Per il comandante, un maggiore controllo degli aerei che entrano nello spazio aereo nazionale è essenziale per frenare la pratica dei crimini transfrontalieri. (Brb)